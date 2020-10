Ballando con le Stelle, incidente di percorso per Elisa Isoardi: intervenuti i fisioterapisti, la foto che allarma i fan

16 ottobre 2020 a

Problemi alla caviglia per Elisa Isoardi, una delle concorrenti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. In questi giorni la conduttrice si è allenata senza sosta, in compagnia del suo maestro Raimondo Todaro, per la prossima puntata del programma. Ma poi qualcosa è andato storto e per la Isoardi è stato necessario l'intervento dei fisioterapisti. "E fisio sia", ha scritto su Instagram. Nelle storie, parlando dei suoi fisioterapisti, ha aggiunto: "Loro sono i nostri angeli. Io non li vedevo da due settimane ed ero felicissima. Poi dopo la costola cosa abbiamo qui? Il tendine d’Achille! Vi piace come cosa? Bene, crepi il lupo e viva il lupo!". Adesso resta solo da vedere se Elisa Isoardi sarà in grado di ballare e reggere la performance in programma con Raimondo Todaro nella prossima puntata di Ballando. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è comunque apparsa sorridente e grintosa in video e i canali ufficiali della trasmissione non hanno fatto alcun annuncio , quindi non ci dovrebbe essere nulla di preoccupante.

