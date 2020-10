Che tempo che fa, fucilata di Luciana Littizzetto contro Paolo Fox: "Minch***, pensa se avessi detto il contrario"

19 ottobre 2020 a

Ma vuoi vedere che Paolo Fox... porta sfortuna? Si scherza, ovviamente. E a scherzare è Luciana Littizzetto, nel corso della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 domenica 18 ottobre. In studio Fabio Fazio, la Littizzetto e, appunto, Paolo Fox, il re degli oroscopi. E quest'ultimo viene apostrofato dalla comica torinese, che "contesta" le sue previsioni dello scorso anno: "Mi avevi detto Scorpione tutto bene, minch***, pensa se mi andava male". Dunque, la Littizzetto ricorda tutte le sfortune degli ultimi mesi: "Mi sono sbriciolata gamba e braccio a Natale, poi, subito dopo, è arrivata la pandemi... vedi un po' te... e non è che mi hai telefonato", conclude sarcastica, tenendo Fox a distanza di sicurezza con un peculiare bastone nero.

