Live-Non è la D'Urso, cannonata di Malgioglio contro Eva Grimaldi: "Appena lo ho visto ho detto, è gay!"

Francesco Fredella 19 ottobre 2020 a

a

a

Perchè Gabriel Garko e Eva Grimaldi fingevano di amarsi? E il caso torna a galla dopo il coming out dell’attore. A Live-Non è la D'Urso - il programma di Barbara D'Urso su Canale 5 - Eva e sua moglie Imma Battagliano arrivano alle Sfere, dove c’è Cristiano Malgioglio come Queen della serata (la grande novità di una nuova puntata scoppiettante). Malgioglio “pizzica” la Grimaldi. “Quanto ti è costato fare la finta fidanzata di Garko? Appena l’ho visto mi sono detto: questo è gay!”, tuona Malgioglio. “Prendere in giro il pubblico è stato doloroso per lui. La cosa che mi ha fatto male è stato sentire che ti dovevi pesare ogni mattina. E’ vero?, dice Malgioglio. “Confermo. Ogni mattina dovevo essere 52 kg”, parola di Eva. “Ma perché non sei scappata”, chiede Cristiano. “Ero giovane. Troppo giovane”, risponde la Grimaldi. Un particolare inedito, che Malgioglio ripesca dal passato dell’attrice. Poi le chiede: “Come si fa a scoprire l’omosessualità a una certa età?” Una vera domanda a brucia pelo della Malgy.

Live, Iconize insulta Barbara D'Urso: "Non è televisione ma uno schifo". Un caso clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.