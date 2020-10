Che tempo che fa, Luciana Littizzetto: "diarrea a catinelle". Quattro donne semi-nude, cosa le esce di bocca: cala il gelo

19 ottobre 2020 a

Siamo a Che tempo che fa, allo spazio dedicato a Luciana Littizzetto su Rai 3, la puntata è quella di domenica 18 ottobre. E da qualche tempo, nel programma di Fabio Fazio, la comica torinese si spende in gag commentando alcune fotografie, a tutto campo, dalla politica alla pubblicità passando per gli stemmi dei comuni, molto in voga in quest'ultimo periodo. In questo caso, la Littizzetto commentava la foto che potete vedere qui sotto: quattro bellissime ragazze in intimo (tranne una con magliettina nera trasparente) sedute su un divano, a piedi nudi, davanti a loro una tazza di caffè. E il commento della Littizzetto ha fatto sobbalzare sui divani: "Io se sto più di due secondi svestita cosi mi ammalo. Piedi nudi sulle piastrella.... Diarrea a catinella. Aria fredda dalla filura? Torcicollo da paura. Sono freddopatica". Cala il sipario, si respira imbarazzo.

