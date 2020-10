È sempre mezzogiorno, avete notato che Antonella Clerici... In onda sempre così: occhio al dettaglio, il segreto svelato

19 ottobre 2020 a

Il segreto di Antonella Clerici... svelato. I suoi fan, infatti, avranno notato che a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1, la conduttrice sfoggia sempre gli stessi gioielli: nel dettaglio una collana a cuore e un braccialetto rigido. Non se ne separa mai, qualunque vestito scelga. E a chiederle lumi è stata Mara Venier, che a Domenica in le ha chiesto le ragioni di questa scelta. E la Clerici ha spiegato che il bracciale è un regalo di Vittorio Garrone, il suo compagno, con alcuni simboli importanti e che, assicura, le portano fortuna. Infatti il bracciale ha la V di Vittorio, la A di Antonella e il 12 che si riferisce al programma. Infine, un quadrifoglio. La Clerici ha candidamente rivelato che di quel bracciale non ne può fare a meno.

