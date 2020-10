Domenica In, addio di Mara Venier? Clamorose voci su Massimo Giletti e Antonella Clerici, sussurri In Rai

17 ottobre 2020 a

a

a

Mara Venier lascerà Domenica In, lo storico e seguitissimo programma di Rai 1. Per lei è l'ultima stagione. Lo ha rivelato lei stessa al settimanale Oggi, assicurando al marito Nicola Carraro che dall’anno prossimo sarà tutta sua. Cosa succederà al programma dall'autunno 2021? TvBlog prova a fare qualche ipotesi. La decisione più drastica da parte di Rai 1 sarebbe quella della cancellazione, una scelta difficile, visto che la trasmissione è storica, va in onda dal 1976. A quel punto le conseguenze potrebbero essere due: o viene proposto un nuovo format, simile a Domenica In ma magari con un titolo diverso, o si pensa a un programma totalmente diverso che vada a sostituire lo storico talk di Rai 1.

"Questa è l'ultima". Mara Venier, il giuramento che non può infrangere: Domenica In, stavolta è finita davvero?

L'altra ipotesi, secondo TvBlog, è quella di una nuova conduzione. Quindi il programma verrebbe confermato dalla rete, ma al timone ci sarebbe qualcun altro. Magari una conduttrice "fresca" come Bianca Guaccero o Caterina Balivo o anche Francesca Fialdini, che dal 2019 va in onda proprio dopo Domenica In con il suo Da noi...a ruota libera. Oppure la nuova padrona di casa potrebbe essere una conduttrice con più anni di esperienza alle spalle. E in quel caso i nomi potrebbero essere quelli di Lorella Cuccarini, Paola Perego, Antonella Clerici. Ma non si esclude neanche una figura maschile al posto della Venier, come Marco Liorni o Alberto Matano o a sorpresa Massimo Giletti da La7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.