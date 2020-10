Uomini e Donne, Gianni Sperti sbrocca: "Fai schifo? Uomo di mer***", inferno in studio

19 ottobre 2020 a

Inferno a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il tutto mentre Parizia e Daniel si ritrovano al centro dello studio. I due hanno spiegato che dopo le prime uscite, il loro rapporto non sta evolvendo per il meglio. I due battibeccano, si accusano, dunque Daniel si lascia andare a una frase orribile: "Fai schifo". Frase forte che scatena il finimondo. In primis Gianni Sperti, che si alza dalla sua sedia e si scaglia contro il cavaliere: "Tu fai schifo", ha azzannato. E poi Tina Cipollari, che chiede rabbiosa a Daniel come si permette a dire qualcosa del genere a una donna. Nessuno, ovviamente, lo ha difeso. Fino a che Daniel non ha deciso di lasciare lo studio, una sorta di fuga. E davanti a quella scena, esplode la rabbia di Gianni Sperti: "Uomo di mer***", esclama nel microfono. Un finale indegno, quello di Daniel a Uomini e Donne.

