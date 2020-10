Striscia la Notizia, Antonio Ricci positivo. Eleonora Daniele a Storie italiane, il messaggio a sorpresa

19 ottobre 2020 a

"Un abbraccio da tutti noi per Antonio Ricci come segnale di vicinanza per quello che sta vivendo". Così Eleonora Daniele ha mandato un messaggio al fondatore di Striscia la Notizia, approfittando di un doppio errore della regia di Storie Italiane che alla conduttrice ha fatto pensare proprio al tg satirico. Dopo la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli per le sue paarole su Chiara Ferragni e Fedez, la Daniele ha chiamato in causa la trasmissione di Canale 5: "Eh, oggi i miei amici di Striscia…". Il riferimento è nato dal fatto che Eleonora per due volte nella puntata di oggi ha lanciato un filmato tratto dall’ultima puntata di Ballando con le stelle, che in realtà è risultato essere quello sbagliato. Anche gli ospiti in studio hanno riso alla battuta della Daniele, che poi ha inviato un sentito messaggio a Ricci, ricoverato qualche giorno fa a causa del coronavirus.

