Maria Teresa Ruta al GF Vip, "ti ricordi quelle foto che hai staccato?": pianti e errori con la figlia Guenda

Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a

Mamma e figlia s’incontrano e si scontrano al Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5 sotto lo sguardo attento del conduttore Alfonso Signorini. Maria Teresa Ruta e Guenda senza filtri e senza segreti. Guenda, 31 anni, ha vissuto non pochi problemi quando aveva 17 anni: prima le tensioni con suo padre e poi con sua madre Maria Teresa.

Signorini torna sull’argomento. Maria Teresa fa il mea culpa e si rende conto delle difficoltà vissute da sua figlia in passato. Guenda colpisce e dice che i suoi genitori “hanno pensato tanto a sé e alla loro felicità. Eravamo piccoli, io a 17 anni avrei avuto ancora bisogno della mamma per tante cose”, racconta in diretta. E - dopo che sua madre si rifà una vita - confessa di aver dovuto fare da mamma a suo fratello. “No, non ritengo abbia fatto la scelta giusta”, ribadisce Guenda. Poi mamma e figlia si ritrovano faccia a faccia. “Hai staccato anche le nostre foto e hai messo solo quelle tue e di Roberto. Che mi attacchi, ho preso da te”, continua. “Da donna adesso ti capisco, da figlia faccio più fatica”. Poi l’abbraccio e il finale. Emozionante.

