Grande Fratello Vip, furibonda rissa tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: "Forse sei nervosa perché...", "Cosa sei venuta a fare?"

Ancora altissima tensione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5 tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Tutto nasce da un commento personale di quest'ultima, intercettato dagli altri inquilini. Scontate la richiesta di spiegazioni della Gregoraci, a cui la Orlando ha risposto: "Nessuno punta il dito, non ti sentire migliore perché tu non parli". E ancora, Stefania ha sbottato: "“Ti senti migliore degli altri perché tu non sei così - ha premesso -. Hai detto io non sono abituata così, allora uno si chiede cosa sei venuta a fare al Grande Fratello? Se succede qualcosa io ne parlo, e non è sparlare. C’è differenza". Parole a cui Elisabetta Gregoraci ha replicato con un sintetico e velenosissimo "capisco che sei nervosa per la nomination...". E la rissa continua.

