DiMartedì, Myrta Merlino contro il governo sul coronavirus: "Sono incaz*** nera", Pierpaolo Sileri allibito

Myrta Merlino picchia ancora duro contro il governo. La conduttrice de L'Aria Che Tira, ospite a DiMartedì su La7, perde la pazienza quando si parla di coronavirus: "Nella mia Campania, al Cotugno di Napoli sono già finiti i posti in terapia intensiva. Ottobre non può essere come marzo, perché altrimenti io non sono più un italiano diligente, ma sono inca*** nero. Perché siamo arrivati ad un ottobre che somiglia a marzo?".

La Merlino è un fiume in piena, tanto che il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri non sa cosa rispondere. Seconda la conduttrice infatti "era palese" che a ottobre, con la riapertura della scuola e i mezzi di trasporto pieni, saremmo arrivati a questo punto, eppure nessuno ha fatto nulla. Una critica che non risparmia, di fatto, nemmeno Domenico Arcuri, commissario per la ripresa della scuola nonché ex marito della Merlino.

