Ballando con le stelle, "una donna molto cattiva e non è Selvaggia Lucarelli". Indiscrezione inquietante: nei camerini di Rai 1...

21 ottobre 2020 a

a

a

Indiscrezioni pesantissime e velenosissime dai camerini di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Indiscrezioni rilanciate da Ivan Rota su Dagospia, dove si legge di alcuni possibili dissapori. "Molti dei concorrenti di Ballando con le stelle - si legge su Dago - parlano di un clima non proprio idilliaco dietro le quinte e hanno rivelato di aver a che fare con una donna molto cattiva che ha un peso importante nel programma". Ma non è tutto: "Pensate a Selvaggia Lucarelli?", chiede Dago. E dà anche una risposta: "No, non è lei". Certo, Selvaggia nel corso delle edizioni di Ballando si è distinta per la sua "ferocia" e la sua vis polemica, ma la "donna molto cattiva" non sarebbe lei. Di chi si parla? Per ora, mistero.

Ballando con le stelle, la scalata di Mussolini e Scardina: impensabili sorprese su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.