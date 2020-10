CartaBianca, Mauro Corona? "Ecco chi non lo vuole far tornare dalla Berlinguer": si mette male, voce pesantissima dai vertici Rai

20 ottobre 2020 a

Niente Mauro Corona a CartaBianca neppure nella puntata di questa sera, martedì 20 ottobre, in onda su Rai 3. Ve ne abbiamo dato conto in questo articolo . Insomma, non basta il "perdono" di Bianca Berlinguer allo scrittore e alpinista, cacciato dalla trasmissione dopo averle dato della "gallina". La Berlinguer, la scorsa settimana infatti aveva affermato: "Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L’ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po’, so che è un uomo sincero che non dice bugie". Insomma, fosse per lei Corona potrebbe rientrare. Non per la Rai. E da TvBlog arriva qualche informazione più precisa. Sul sito specializzato si legge che "il veto, pertanto, giungerebbe dai piani alti (di Viale Mazzini, ndr), con il Cda Rai che avrebbe puntato i piedi rifiutando per adesso ogni possibilità di ritorno in onda". Insomma, rivedere Corona dalla Berlinguer sembra davvero difficile.

