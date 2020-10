Selvaggia Lucarelli, la toccante confessione: "Un amore sbagliato. Ho perso tutti i capelli e rischiato di morire"

22 ottobre 2020 a

Selvaggia Lucarelli, ospite a L’Assedio di Daria Bignardi sul Nove, ha raccontato del suo annus horribilis, il 2011, complice anche un amore sbagliato. Un racconto toccante, drammatico, una pagina cupa su cui Selvaggia non si sbottona raramente. "Questo tipo di relazioni vanno a infestare tutte le parti della tua vita: al lavoro era un disastro perché non pensavo di valere niente. Ho perso tutti i capelli, vivevo costantemente in uno stato alterato, credo di aver rischiato anche la mia vita: guidavo piangendo, disperandomi, lasciavo messaggi inquietanti ai miei amici è stato un periodo devastante".

La Lucarelli ha poi svelato come è riuscita ad uscirne: "A un certo punto ho toccato il fondo, mi sono svegliata una mattina con il direttore di banca che mi chiama e mi dice non hai più niente, per anni non mi sono goduta mio figlio e sono finita anche dentro il processo per le foto di Elisabetta Canalis, che in fondo considero una conseguenza di quel periodo disastroso: mi sono interessata a cose inutili e stupide. Il 2011 è stato terribile, ma una mattina mi sono svegliata e ho detto basta", ha confessato visibilmente emozionata.

