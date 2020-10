Ballando con le stelle, il video di Elisa Isoardi non lascia scampo: "Purtroppo questa mattina..."

22 ottobre 2020 a

A Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1 si parla anche di Ballando con le stelle, la trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci. Un’edizione sicuramente sfortunata: prima il Covid con Peron e Scardina tra i contagiati (oggi guariti), poi la caduta della Mussolini e l’intervento d’urgenza per appendicite a cui si è sottoposto Raimondo Todaro. Infine l’infortunio di Elisa Isoardi (che balla in coppia con Raimondo). Caviglia gonfia e difficoltà a deambulare. E nel corso del programma di Eleonora Daniele arriva un video della Isoardi. L’ex di Salvini dice di avere difficoltà a camminare. Sembra, infatti, che l’addio al programma sia dietro l’angolo. “Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato”, dice Elisa. Todaro, a quanto pare, è pronto con un colpo di scena. Come sorprenderà Elisa? Mistero.

Ballando con le stelle, "Elisa Isoardi? La situazione purtroppo peggiora": pessime voci sulla conduttrice

