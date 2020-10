Mattino 5, l'avvocato di Elisabetta Gregoarci: "Le avevamo detto di non farlo ma era troppo tardi", un grosso caso in famiglia

22 ottobre 2020 a

a

a

A Mattino 5 di Federica Panicucci tiene ancora banco Elisabetta Gregoraci, discussa protagonista del Grande Fratello Vip. In studio, su Canale 5, c'è stato un lungo chiarimento tra Arianna David, migliore amica della ex di Flavio Briatore, e l'avvocato Micaela Ottomano. Chiarimento doveroso, dopo le rivelazioni della David sul presunto flirt della Gregoraci col pilota Stefano Coletti. Ma di interessante c'è che la legale della Gregoraci, candidamente, ha ammesso che lei e alcune amiche avevano sconsigliato ad Elisabetta di prendere parte al reality di Alfonso Signorini: "Le abbiamo sconsigliato di entrare nella casa. Quando ce l’ha detto era troppo tardi - ha ammesso la Ottomano -. È una persona molto esposta, con un ex marito importante, una donna troppo famosa, entrare voleva dire mettersi in gioco". Insomma, una scelta, quella della Gregoraci, che nella sua cerchia sembra non aver condiviso nessuno. Briatore in primis.

"Rapporto che non c'è mai stato". Elisabetta Gregoraci, parlano gli avvocati della sorella Marzia: un caso clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.