Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e l'infortunio alla caviglia: "Speriamo ci riesca", la rivelazione di fonti Rai

Anche se infortunata, Elisa Isoardi parteciperà lo stesso alla prossima puntata di Ballando con le Stelle. "Farà comunque la sua esibizione, siamo ottimisti e speriamo che riesca a sostenere la prova. Facciamo il tifo per lei", hanno dichiarato fonti vicine al programma Rai all’Adnkronos. Fino a qualche ora fa si temeva che la Isoardi stesse per dire addio al programma condotto da Milly Carlucci, a causa di un problema alla caviglia. E' stata lei stessa a parlarne con un post su Instagram. Insieme al suo maestro di ballo, Raimondo Todaro, l'ex conduttrice de “La prova del cuoco” è andata a farsi visitare in una clinica, uscendone poi con stampelle, caviglia fasciata e la raccomandazione del riposo da parte dei medici. "Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore… Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo - ha scritto la Isoardi sul social -. Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato...io non mollo ma voi continuate a starmi vicino”. Sembra, però, che la conduttrice e i collaboratori di Ballando abbiano trovato un modo per far esibire la concorrente sul palco in prima serata.

Ballando con le stelle, il video di Elisa Isoardi non lascia scampo: "Purtroppo questa mattina..."

