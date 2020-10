Ballando con le stelle, Elisa Isoardi "non è totalmente sincera". Costantino, la bomba su Raimondo Todaro?

22 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi? "Non è totalmente sincera". Bomba su Ballando con le stelle, e a sganciarla è un concorrente ancora in lizza nel talent vip di Raiuno. Costantino Della Gherardesca, durante una diretta Facebook insieme alla sua maestra-partner di ballo Sara Di Vaira, si sfoga e svela ai telespettatori qualch dettaglio succulento sullo show e soprattutto i suoi colleghi. "Sono un po’ tutti falsi tranne me e Daniele Scardina. Molti rapporti tra gli altri concorrenti ed i loro ballerini non sono come sembrano davanti alle telecamere". Sul pugile, ex di Diletta Leotta, il presentatore spende parole al miele: "Daniele è realmente buono, lo è davanti e dietro le telecamere".

Più velenoso invece con la Isoardi, a rischio ritiro per un infortunio alla caviglia e protagonista di una chiacchieratissima amicizia con il suo partner sul palco, Raimondo Todaro: "Non è totalmente sincera a volte ma è lo stesso molto simpatica", assicura Costantino. Chissà se si riferiva anche ai sentimenti della bella Elisa nei confronti di Raimondo.

