PiazzaPulita, Andrea Crisanti svela tutto sulla litigata con Luca Zaia: "Siamo andati su strade e interpretazioni diverse"

23 ottobre 2020 a

a

a

Ospite di PiazzaPulita anche lui, Andrea Crisanti. Il professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova non ha dubbi: "Siamo destinati a vedere un aumento giornaliero dei casi per i prossimi 15 giorni fino a quando non vedremo effetto di queste misure".

"Lockdown a Natale? Ero stato ottimista". Crisanti straccia il dpcm di Conte: la più catastrofica delle profezie

Per Crisanti il problema è il mancato intervento del governo: "Con un piano avremmo evitato il lockdown, se non facciamo qualcosa questi contagi non diminuiranno". Infine, il conduttore di La7 Corrado Formigli, lancia una frecciatina all'esperto: "Con Zaia non parla più?". "Non abbiamo litigato. Diciamo che siamo siamo andati su strade e interpretazioni diverse sulle misure da prendere". Tutto qui.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.