L'Eredità, sfottò di Flavio Insinna alla nuova campionessa: "Ma da casa ti sei mai esercitata?"

La nuova campionessa de L'Eredità lascia Flavio Insinna senza parole. Nella puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma di Rai Uno il conduttore prima di rivelare l’esito della ghigliottina, ha chiesto: “Da casa ti sei esercitata ogni tanto con la ghigliottina? Voglio sapere solo questo. Non ti chiedo com’è andata adesso”. La replica? Una sorpresa: “Non ho mai indovinato una parola - ammette Manuela - Sono sincera: non dico come altri ‘a casa la indovino sempre’ perché non è così”. Flavio, ridendo, ha quindi commentato ripetendo più volte: “Perfetto, perfetto… perfetto”.

E infatti la campionessa non ce l'ha fatta e ha visto sfumare la possibilità di vincere 18.750 euro. “Purtroppo siamo arrivati per ultimi… e abbiamo perso” ha detto ironico Insinna alla campionessa riallacciandosi quindi sia alla risposta sbagliata (ultimo) e a quella corretta (perso).

