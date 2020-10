Ballando con le Stelle, "ti faccio vedere i sorci verdi": Antonio Razzi fa a pezzi Guillermo Mariotto, alta tensione

Francesco Fredella 23 ottobre 2020 a

"Lui non sa ballare e mette i voti bassi a me? Lo sfido per l’ennesima volta. Se ha coraggio deve scendere in pista”, tuona un Antonio Razzi più euforico che mai. L’ex ballerino di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle su Rai 1, oggi seduto nella controgiuria del programma, è pronto a sfidare il giudice Guillermo Mariotto. Che lo scorso anno aveva sempre bocciato l’ex senatore. “Venisse a ballare. Io faccio un tango con mia moglie e lui altro. Gli faccio vedere un sorci verdi”, continua Razzi su RTL102.5.News. L’ex senatore azzurro fa a pazzi Mariotto. E’ un fiume in piena, già pensa a quella sfida che potrebbe piacere al pubblico di Rai. Tra l’altro, Razzi è uno dei personaggi in assoluto più amati del pubblico di ogni età. Provare per credere: andate sui suoi social e date un’occhiata.

