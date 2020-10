Grande Fratello Vip, "solo per stasera": colpaccio di Alfono Signorini, grossi guai per Carlo Conti

Francesco Fredella 23 ottobre 2020 a

a

a

Entrano e escono i vip: un andirivieni di personaggi che fanno parte del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi stasera - venerdì 23 ottobre - porterà in casa Mario Balotelli, che incontrerà suo fratello Enock Barwuah. E’ abbastanza spento negli ultimi tempi, sembra poco partecipe. Qualcuno, sui social, fa notare che potrebbe esserci qualcosa dietro quel suo strano comportamento. E se Balotelli rimanesse qualche giorno nella casa? Un vero botto per Signorini: intanto stasera, contro Tale e quale show, il conduttore di “Chi” schiererà l’artiglieria pesante. Non solo Balotelli, ci saranno molte sorprese. Una delle tante è legato al test di gravidanza a cui potrebbe sottoporsi Adua. Se fosse positivo sarebbe uno scoop colossale. Ovviamente consumato in diretta.

Il "suicidio" della De Blanck, questo oggetto in diretta: proibito dal regolamento, cacciata dal Gf Vip?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.