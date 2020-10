Tale e quale show, Giulia Sol insultata e minacciata per aver imitato Alessandra Amoroso. Conti la difende in diretta: senza precedenti

24 ottobre 2020 a

A Tale e Quale Show ha colpito molti, Carlo Conti in testa, la violentissima contestazione subita da Giulia Sol sui social. La scorsa settimana la concorrente vip aveva imitato Alessandra Amoroso e ne sono seguiti insulti e addirittura minacce su Instagram. Il padrone di casa, venerdì sera, ha deciso di sottolineare come sia stata la stessa Amoroso a spendersi in un elogio per la giovane collega. Sul palco nelle vesti di Irene Cara, Giulia è stata coccolata da Conti: "È emozionante rivedere tutte le tue esibizioni, tra l’altro Alessandra Amoroso ti ha mandato un bellissimo messaggio".

Eccolo, il messaggio della popstar salentina: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria! Per tutti i criticoni della scorsa settimana: ma fatevela una risata!". E dopo Conti e la Amoroso, a stroncare i commentatori velenosi ci pensa anche la giurata Loretta Goggi: "Ti toglierai un sacco di soddisfazioni perché sei troppo brava!".

