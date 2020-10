Che tempo che fa, Vincenzo De Luca da Fabio Fazio: “Ma come, non è impegnato con lockdown e guerriglia?”

24 ottobre 2020 a

Che cosa fa Vincenzo De Luca dopo aver terrorizzato la Campania con l’annuncio del lockdown, chiesto tra l’altro per l’intero territorio nazionale? Se ne va a fare un’altra ospitata a Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio da quando è tornato su Rai3 sta sostituendo Luciana Littizzetto con il governatore-sceriffo per fare qualche gag divertente. Stavolta però c’è ben poco da ridere, i tempi del ‘fratacchione’ e dei ‘tamponi in Abbazia’ sono già lontani perché la Campania secondo De Luca rischia la tragedia: e allora sarà lockdown, che dovrebbe entrare in vigore entro la prossima settimana. Sui social l’annuncio di Che Tempo Che Fa ha lasciato interdette molte persone che non si capacitano della presenza in tv di De Luca in un momento in cui deve fronteggiare il lockdown e pure la rivolta che è scoppiata a Napoli nella notte tra venerdì e sabato.

