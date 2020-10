Tu si que vales, Sabrina Ferilli perseguitata: “Stavolta vi faccio massacrare”, il suo incubo peggiore

25 ottobre 2020 a

Gli scherzi paurosi a Sabrina Ferilli sono ormai diventati un momento cult di Tu si que vales, il format vincente del sabato sera ideato da Maria De Filippi per Canale 5. Anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda è comparsa la “cara amica” Nebula per perseguitare la Ferilli con tanto di minaccia a tutta la giuria: “Vi faccio massacrare questa volta! Si muove pure la poltrona”. L’attrice ha avuto un momento di grande preoccupazione quando ha dovuto aprire un loculo (facente parte della scenografia) mentre la De Filippi se la rideva di gusto: “Così si creano gli incidenti”, ha tuonato la Ferilli prima che tutto si risolvesse per il meglio come al solito. Non sono però mancati momenti di paura per Sabrina, che anche stavolta era all’oscuro dello scherzo spaventoso organizzato da Tu si que vales.

