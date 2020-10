Barbara D'Urso, al Live "picchi tremendi": share, la curva degli ascolti tocca il 23%

26 ottobre 2020 a

Barbarella D'Urso vola di nuovo. Il suo share, al Live (il programma della domenica sera di Canale5) schizza in alto con picchi assurdi: 23% con 3 milioni di spettatori, come fa sapere Mediaset. E poi ben 8 milioni di contatti suoi social. In media la lunga diretta di Live segna il 12,3% di share mentre Fazio agguanta l'11,5%-7,8 e Giletti il 5,5%-6,5. Per la super stakanovista D'Urso sono numeri milionari. Che fanno, sicuramente, sorridere i piani alti di Cologno Monzese. Ennesimo successo. "In una serata piena di offerta sulle altre reti e come sempre orgogliosi di tutta la nostra pubbliità , grazie anche per Domenica Live", scrive su Instagram la conduttrice (che conta ben 2,7 milioni di follower).

