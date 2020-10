Mattino 5, "Elisabetta Gregoraci una donna fragile, vulnerabile, molto sola". La scrittrice picchia durissimo: c'entra quella vecchia storia di soldi?

26 ottobre 2020 a

Ancora una volta, a Mattino 5 di Federica Panicucci su Canale 5, la protagonista è Elisabetta Gregoraci, ancora nella casa del Grande Fratello Vip. A parlare della discussa ex moglie di Flavio Briatore, nella puntata di lunedì 26 ottobre, è Teresa Giulietti, ghost-writer che negli anni passati fu incaricata dalla stessa Gregoraci di scrivere un libro sulla sua vita. Un libro che però non è mai uscito e per il quale, spiega, non è mai stata pagata. E così, ecco che ospite dalla Panicucci, la Giulietti picchia duro: "È una donna fragile e vulnerabile, molto sola. Ma è anche scaltra e sa come gestire le situazioni", dice riferendosi ovviamente alla Gregoraci. All'ex di Briatore, la ghost-writer fu presentata da Francesco Bettuzzi, "tra loro c'era un rapporto di amicizia", spiega, insomma nessuna relazione. E ancora, la Giulietti aggiunge che a suo giudizio la Gregoraci ha sbagliato ad andare al Gf Vip perché "avrebbe dovuto pubblicare il libro. Se ti esponi in un programma che ti sviscera bisogna avere la sfrontatezza di far vedere chi sei", ha concluso tagliente.

