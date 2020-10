Live-Non è la D'Urso, Franceska Pepe mente su Mila Suarez? Occhio a queste foto (esplosive)

Francesco Fredella 26 ottobre 2020 a

Mila Suarez contro Franceska Pepe. E volano gli stracci a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso della domenica su Canale 5. Lei dice che la Pepe non ha pagato l’affitto della casa milanese che dividevano. Arriva la replica: “A stento ci conosciamo, dov’è il contratto?” Ma abbiamo indagato. Mila e la Pepe realmente hanno vissuto insieme: lo testimoniano gli scatti che la Suarez ci invia in esclusiva. Spesso sono parte in vacanza assieme, senza rinunciare a cene e serate in discoteca. Insomma, i conti davvero non tornano. La Pepe mente sapendo come stanno realmente le cose? Mistero. Ora si attende un suo chiarimento dopo gli scatti insieme. Meno male che a stento conosceva la Suarez. E ora il gossip diventa rovente.

