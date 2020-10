Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sotto accusa: "Battuta oscena contro la Isoardi e lei muta"

26 ottobre 2020 a

La battuta volgare contro Elisa Isoardi: ma perché Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci sono state zitte? Molti telespettatori di Ballando con le stelle se lo chiedono, polemicamente, dopo quanto accaduto in diretta sabato sera. "Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…": è la frase di Guillermo Mariotto, giurato vulcanico e molto spesso sopra le righe, dopo l'esibizione della Isoardi con Raimondo Todaro.

"Mi vuole poi dice basta basta mi fai male". Balotelli al GF Vip, ma siamo impazziti? La frase che gela Dayane Mello in diretta

Una battuta decisamente di cattivo gusto perché ricca di doppi sensi. Esattamente come quella di Mario Balotelli, che la sera prima ospite d'eccezione al Grande Fratello Vip aveva lasciato senza parole la sua ex Dayane Mello (e il pubblico) dicendole, davanti a tutti: "Mi vuole dentro poi mi dice basta mi fai male". La Isoardi, imbarazzata, non ha reagito. Mute anche la Lucarelli, collega di giuria di Mariotto, e la padrona di casa Carlucci. Ma nel frattempo, sui social, si era alzato il polverone: "Un cafone del genere che si rivolge così a una signora meriterebbe pesanti calci in c***", è uno dei commenti più espliciti. E ce ne son altri direttamente contro la Lucarelli ("Selvaggia scrive post contro le frasi (squallide) di Balotelli per attaccare il Gf Vip, chissà se scriverà le stesse cose contro Mariotto", adombrando faide "di convenienza" tra Rai e Mediaset) e Milly ("Dopo il caso di Balotelli al Gf Vip, stasera anche in Rai si gioca con le battute sessiste").

