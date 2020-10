Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Dopo questo Tg1...", la missione prima del Dpcm di Conte

24 ottobre 2020 a

“Non è facile venire dopo questo Tg1 che ci parla dell’emergenza coronavirus che tutti stiamo condividendo”. Così Milly Carlucci ha aperto la nuova puntata di Ballando con le stelle, lo show storico del sabato sera di RaiUno. Il momento è molto particolare perché l’intero Paese sta subendo a causa di una seconda ondata che peggiora di giorno in giorno: per questo sta per arrivare un nuovo Dpcm, con le restrizioni che dovrebbero essere annunciate dal premier Giuseppe Conte nella giornata di domenica 25 ottobre. “Ognuno porta quello che ha - ha dichiarato la Carlucci - e quello che noi possiamo dare è il sorriso, ci impegneremo al massimo per farvi sorridere e farvi vivere un momento di spensieratezza. Vediamo se riusciamo a ritagliarci uno spazio in cui respirare questa sera”. Poi la conduttrice di Ballando ha annunciato le principali novità di questa puntata: “C’è stato un infortunio di Elisa Isoardi che però farà di tutto per essere in gara, poi come ballerino per una notte ci sarà Red Canzian che porterà la magia dei Pooh”.

