Mario Balotelli al Grande Fratello Vip, la battutaccia che gela Dayane Mello: "Mi vuole poi dice basta basta mi fai male"

Nella casa del Grande Fratello Vip entra Mario Balotelli per la gioia di suo fratello Enock Barwuah e il gelo di Dayane Mello, imbarazzata da una battutaccia che l'ex bomber di Inter, Manchester City e Milan le ha riservato in diretta. I due sono stati insieme per diverso tempo e la modella brasiliana sembra ancora affezionata a SuperMario. Quando Alfonso Signorini ne chiede conto a Balotelli, il 30enne attaccante-playboy se ne esce con una frase spiazzante: "Mi vuole lì dentro poi però dice basta basta fai male". A quel punto la parola passa a Dayane, visibilmente delusa dalla risposta del suo ex. Reazione di ghiaccio: "No comment". Come darle torto.

Decisamente più contento e commosso Enock, che per il fratello ha speso parole dolcissime: "Mario è il mio esempio. Senza di lui è come camminare con una gamba. È tutto. Mi ha insegnato anche a vivere".

