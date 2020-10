Giorgia Meloni contro Lucia Annunziata a Mezz'ora in più: "Commercianti estremisti, se ne rende conto? Che vergogna"

26 ottobre 2020 a

Le persone scendono in piazza per protestare contro la chiusura di locali e ristoranti alle 18 (chiusura che costringe i ristoratori a guadagnare una miseria, nel migliore dei casi) e Lucia Annunziata incolpa le forze dell'opposizione. La conduttrice di Mezz'ora in più, nella puntata di domenica 25 ottobre, ha avuto ospite Giorgia Meloni e non ha perso l'occasione per lanciare pesanti frecciatine: "In fondo le categorie che sono più scontente sono le più radicali e quelle più spostate su una destra molto...". Ma la Annunziata non ha fatto in tempo a finire che la leader di Fratelli d'Italia, dopo averla ascoltata e averla fulminata con lo sguardo, ha chiesto con tono provocatorio: "Tipo? I ristoratori?". "No", ha replicato in seria difficoltà la conduttrice.

E ancora: "I baristi?" ha domandato la Meloni. "Beh, una parte del commercio pubblico" ha tuonato la conduttrice. "Quindi lei sta dicendo che i commercianti sono estremisti. Si rende conto di quello che sta dicendo?" ha sbottato la numero uno di FdI. Ed ecco che parte l'aspro battibecco: "Lei sta cercando di farmi dire questo" si è difesa la Annunziata mentre la Meloni non ha voluto sentire ragioni: "I commercianti sono cornuti e mazziati, ora sono anche estremisti". Poi la leader di Fratelli d'Italia ha voluto condividere il suo intervenendo anche su Twitter dove, ancora una volta, ha precisato quanto da lei sostenuto nel salotto di Rai 3: "Trovo vergognoso cercare di far passare tutte le varie categorie che stanno protestando contro il governo come dei pericolosi estremisti. Stanno scendendo in piazza lavoratori, imprenditori, p.iva: padri e madri di famiglia che lottano per il loro futuro e che meritano rispetto".

