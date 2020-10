Oggi è un altro Giorno, Paola Barale piccantissima: "In attesa dell'uomo giusto...", cosa le esce di bocca

26 ottobre 2020 a

Carriera, amore e tanto altro nell'intervista a Oggi è un altro Giorno a Paola Barale. Durante il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone la showgirl si è confessata: “Non ho più tempo per farmi andare bene qualcuno a tutti i costi, non è che non c’ho più voglia. Ed in attesa di quello giusto, mi diverto!”. L'ex di Gianni Sperti e Raz Degan ammette di non essere "alla spasmodica ricerca di un uomo". Ora la Barale si dedica al volontariato. A questo va il suo pensiero anche durante il programma della Bortone: “Non dimenticherò mai la generosità di tante persone che, in primis, erano in difficoltà!", ha raccontato ripercorrendo i tempi difficili del lockdown mentre si trovava all'esterno dei supermercati per combattere le sue battaglie.

