Grande Fratello Vip, altro disastro di Patrizia De Blanck: "Si scandalizzano se li chiami neg***, ma questo sono". Inferno su Canale 5

Proprio come Fausto Leali, anche Patrizia De Blanck non riesce a capire che dire più volte la parola “neg*o” in televisione non è affatto consono, soprattutto per gli standard del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La contessa ha rischiato grosso in più occasioni eppure ci è ricascata, forte anche del fatto che è una “protetta” di questa edizione e quindi si tende a tutelarla: fatto sta però che ai telespettatori non è sfuggito il fatto che Leali sia stato squalificato subito per quella parola, mentre la De Blanck continua ciclicamente a cascarci. Parlando a tu per tu con altri concorrenti, la contessa si è lasciata sfuggire la seguente frase: “C’erano due… neg*i, però non è offensivo. Se tu dici ‘c’erano due neg*i’ subito si scandalizzano, però sempre neri erano”. In men che non si dica sui social si è scatenato l’ennesimo putiferio e si chiede a gran voce il provvedimento disciplinare, dato che non si vedono particolari differenze con Leali.

