I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli sbrocca: "La giornata dei nemici dell'audio", alta tensione dietro le quinte Rai

“Oggi è la giornata dei nemici dell’audio”. Così Giancarlo Magalli ha cercato di fare ironia sul piccolo passaggio a vuoto de I Fatti Vostri, che per la verità in oltre trent’anni di messa in onda sulla Rai molto raramente ha avuto problemi di natura tecnica. È successo però nel corso dell’ultima puntata, quella di lunedì 26 ottobre: il conduttore aveva appena finito di raccontare la storia di Carlo Acutis, il ragazzino di 15 anni beatificato dalla Chiesa Cattolica, e stava passando la parola allo zio di Acutis, al quale però è subito saltato l’audio. L’unica cosa distinguibile all’interno dello studio è stata una voce fuori campo, probabilmente appartenente a un membro della squadra che si occupa del sonoro: “Che è successo?”. Dopo qualche secondo concitato, la situazione si è risolta con lo staff che ha fatto sì che l’ospite ricevesse un microfono. Poi la frase di Magalli che ha fatto intendere che non questo non fosse stato il primo inconveniente odierno con l’audio: può capitare, anche questo è il bello della diretta. Per certo, in regia non avranno gradito moltissimo...

