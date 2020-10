Striscia la Notizia, Picone positivo al coronavirus: impensabile cambio in corsa, ecco chi finisce dietro al bancone

26 ottobre 2020 a

Nella serata di oggi, lunedì 16 ottobre, dietro al bancone di Striscia la notizia ci sarà l'inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Infatti Valentino Picone - rende noto la trasmissione -, risultato positivo al test rapido al coronavirus e in attesa dell'esito del test molecolare -, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale. Un altro caso, insomma, sembra aver colpito il tg satirico di Canale 5, in un momento in cui i contagi si diffondono a raffica e in cui i nomi di persone famose colpite del virus filtrano incessanti. Nel frattempo, dopo essere stato a sua volta colpito dal coronavirus, Antonio Ricci, è tornato a casa. Il papà di Striscia la notizia era risultato positivo al Covid 19. Dunque ricovero all’ospedale di Albenga per motivi precauzionali, che è durato una settimana tra cure e osservazione. I medici poi hanno deciso di dimetterlo e di ordinargli che le terapie dovrà continuarle a casa dove completerà il periodo di convalescenza.

