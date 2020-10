Barbara Palombelli a Stasera Italia, scollatura generosa e inaspettata: l'attenzione tutta su di lei

26 ottobre 2020 a

a

a

Una scollatura inedita quella che Barbara Palombelli a Stasera Italia. La conduttrice di Rete Quattro, nella puntata di lunedì 26 ottobre, sfoggia un look audace: maglietta nera scollata e orecchini dorati. La Palombelli, sempre elegante, non lascia però nulla all'immaginazione. E così l'attenzione va tutta su di lei anche se in studio si parla di un tema ben più serio: il coronavirus. La conduttrice infatti ha portato in diretta un saturimetro per spiegare agli italiani "l'importanza di averlo in casa". Interpellato sull'argomento il professore Luca Richeldi. Sarà lui a fare più chiarezza e spiegare tutte le funzioni dello strumento più introvabile da inizio pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.