Stasera Italia, Claudia Fusani e le mancanze della maggioranza sul coronavirus: "Il grande buco del governo italiano"

Secondo Claudia Fusani durante l'estate il governo si sarebbe dovuto occupare di colmare le mancanze nel sistema sanitario. La giornalista, ex Unità e Repubblica, è stata ospite di Barbara Palombelli in Stasera Italia in onda su Retequattro. "Mancano medici, mancano anestesisti...", ha detto rispondendo ad una domanda della conduttrice sulla seconda ondata di contagi di coronavirus.

"Non è stato fatto nulla sulle terapie intensive, purtroppo stiamo scoprendo che abbiamo dato numeri sbagliati. Abbiamo scritto per settimane che erano diventate circa 11mila, invece le terapie intensive operative sono 6.700 perché mancano gli anestesisti. Il governo durante l'estate sapendo questi numeri doveva richiamare i medici che erano andati in pensione. E la stessa app Immuni è stato il grande buco del governo italiano ", sentenzia la Fusani criticando aspramente la maggioranza giallorossa.

