Uomini e Donne, irruzione di Gianluca nel camerino di Gabrielle: scoppia il finimondo, caos a Canale 5

Francesco Fredella 27 ottobre 2020 a

Oggi, martedì 27 ottobre, accadrà di tutto. Tenetevi forte. A Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - andrà in onda uno scontro senza precedenti. Gianluca De Matteis, il tronista, entrerà nel camerino di Gabriella. E scoppierà un’accesa discussione. Solo dopo un po’ di tempo ci sarà un chiarimento (la faccenda si concluderà con un bacio a stampo tra loro).

Gianluca incontrerà in studio due nuove corteggiatrici. Cosa accadrà? Mistero. Per adesso. Poi ci sarà anche Sophie Codegoni, che è uscita con Nino. Tra di loro c’è stata una cena con tanto di risate e tenerezze: un altro indizio che farà discutere molto in Rete. E lei dice di essersi trovata molto bene con Nino.

Ma la puntata diventerà incandescente quando Valentina Autiero e Aurora Tropea discuteranno in modo animato. Un attacco durissimo alla dama di Anzio che sui social pubblica alcune foto del weekend trascorso con Germano. La Autiero va su tutte le furie. Piange. Interviene Gianni Sperti, che la consola. Il resto lo scoprirete durante la puntata di oggi, 27 ottobre 2020.

