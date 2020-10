Ballando con le Stelle, coronavirus: indiscrezione-bomba, grosso guaio in Rai. Salta MIlly Carlucci

27 ottobre 2020 a

In Rai è sempre più allarme Covid. Dopo la notizia rivelata dal sito affaritaliani.it di un caso al settimo piano di viale Mazzini, oggi a quanto pare è stata la volta di Ballando con le stelle. Infatti, in queste ultime ore, si sarebbe riscontrato un caso di positività. A questo punto è probabile che la puntata di sabato salti. Un grosso problema per l'organizzazione dello show che è mastodontica visto le tante persone che ci lavorano. Una situazione che rischia di paralizzare l'attivita della Rai e dello spettacolo. Immediata dovrà essere negli studi dello spettacolo la sanificazione di tutti gli ambienti.

Nulla ancora invece si è saputo dei possibili contagi ai piani alti di Viale Mazzini, annunciata ieri da affaritaliani.it. La notizia che al settimo piano ci fossero dei casi positivi ha gettato nel panico dirigenti e impiegati. Anche in quel caso sono iniziati subito le operazioni di sanificazione degli ambienti.

