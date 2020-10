La vita in diretta, Rita Dalla Chiesa: "Preoccupata per la reazione di mia figlia". Dramma Covid al bar

27 ottobre 2020 a

a

a

Ospite de La vita in diretta, oggi c'era Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha parlato di coronavirus citando un episodio della sua vita privata. "Stamattina mi ha preoccupato la reazione di mia figlia. Dovevo comprare un libro, lì vicino c’è un bar. Ho detto: 'Prendiamoci un caffè'; ma lei ha risposto: 'No, io il caffè non lo prendo'. Mi sono allarmata", ha confessato pensando al rifiuto della figlia per paura del contagio.

Le parole della figlia sono state: "Non prendo il caffè perché la tazzina potrebbe essere stata toccata”. Di recente, sempre a La vita in diretta, Rita Dalla Chiesa aveva sottolineato i gravi effetti che il coronavirus può avere su di noi. Oggi, però, nuovamente ospite di Alberto Matano, la conduttrice, dopo aver riportato l’episodio con sua figlia, si è lasciata andare ad uno sfogo: "Non si può entrare in un circolo vizioso di questo genere, magari il barista dovrebbe usare i guanti o un bicchierino di carta".

