Rita Dalla Chiesa al Live: "Barbara, è tosto...". Il filmato strappalacrime, commozione in diretta

Francesco Fredella 26 ottobre 2020 a

a

a

Dalla morte di suo padre al successo in tv. Tutto scandito dalla tenacia, che da sempre contraddistingue Rita Dalla Chiesa. Lei, la signora di Forum per sempre, arriva al Live. Una sorpresa bellissima: il Drive in. E Barbara D’Urso manda in onda un filmato strappalacrime. “Barbara… è tosto, ma è stato bellissimo. Grazie!”, dice Rita al rientro in studio. In quei dieci minuti circa c’è tutta la sua vita: emozioni e dolori. Il primo matrimonio e la nascita di Giulia poi la storia d’amore con Fabrizio Frizzi (che ha fatto sognare tutti), la sua morte prematura. Improvvisa. La nascita del nipotino Lollo, un ragazzini bellissimo e dallo sguardo intelligente. Rita lo adora. “E’ una nonna modello”, ci racconta chi la conosce da vicino. Ieri, dalla D’Urso, ha emozionato tutti con la sua umanità e col suo modo di fare dolce ed elegante. Rassicurante.

"Mio padre mi disse 'la prima corona che arriva al mio funerale è del mandante'". Il racconto da brividi di Rita Dalla Chiesa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.