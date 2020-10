Myrta Merlino contro Dino Giarrusso a L'Aria Che Tira: "Salvini senza mascherina? Non ha senso, che brutto spettacolo"

28 ottobre 2020 a

A L'Aria Che Tira, nella puntata del 28 ottobre, Dino Giarrusso prende sberle un po' da tutti. Prima ci ha pensato Pietro Senaldi, dunque Pietro Senaldi e infine è Myrta Merlino a rimettere a suo posto il grillino. La conduttrice di La7, in via del tutto eccezionale (a causa della positività di un collega) ha lasciato il posto a David Parenzo, ma non ha rinunciato a seguire il programma da casa. Giarrusso si è subito prodigato in un attacco gratuito ai leader delle opposizioni, mandando su tutte le furie la Merlino. "Ci sono dei politici che col loro fare le manifestazioni senza mascherina forse hanno aggravato la situazione e quei ristoratori che protestano stanno male anche per colpa di chi ha aggravato la situazione", ha inveito il pentastellato.

"Capisci che non ha senso? È un brutto spettacolo", è intervenuta la conduttrice dal salotto della sua abitazione mentre il conduttore si trovava in seria difficoltà. "Fermati, rispondere che Salvini va in piazza senza mascherina è vecchia. Oggi in piazza ci sono quei ristoratori pacati, intelligenti e con ottime motivazioni. Questi ci raccontano di uno Stato sordo e cieco, Giarrusso guarda la realtà" ha proseguito la Merlino zittendo definitivamente l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

