Forum, clamoroso ritorno di Paola Perego: "Chi è questa persona", Barbara Palombelli la accoglie così

In attesa di tornare su Rai 2 con un nuovo programma - Il Filo Rosso, a partire dal 7 novembre -, Paola Perego torna a Forum, su Canale 5. Un tuffo nel passato: aveva infatti condotto il programma dal 1997 al 2003, quando ancora andava in onda su Rete 4. E Barbara Palombelli ha riservato alla collega un'accoglienza calorosa, parlando dei suoi trascorsi a Forum e complimentandosi per la bellezza di Paola: "Io dico sempre che questo programma è la mia casa, è la mia famiglia, ma questa casa non l’ho costruita io - ha sottolineato -. Questa casa è fatta di tanti mattoni, di tanti tramezzi, ci sono le scale, le terrazze, le cantine, c’è di tutto. E una delle persone che ha dato più mattoni, più terrazze e direi anche più sorrisi a questa casa è Paola Perego", ha detto la Palombelli. Dopo aver ringraziato la Palombelli, la Perego ha voluto ricordare con affetto la guardia giurata, Pasquale Africano, una volta volto noto e simbolo del programma, ma scomparsa nel 2008.

