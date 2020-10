Alfonso Signorini e Selvaggia Lucarelli, volano gli stracci: "Leonessa da tastiera", "Sei sordo? Non fare il conduttore"

29 ottobre 2020 a

Le frasi, volgari e da censura, di Mario Balotelli a Dayane Mello al Grande Fratello Vip , su Canale 5 in prima serata, hanno suscitato polemica e continuano a tenere banco. In molti, tra cui Selvaggia Lucarelli, hanno attaccato Alfonso Signorini per non aver stigmatizzato "a dovere" quanto detto dal calciatore. Questo anche se Signorini ha poi intimato a Balo di scusarsi, ma solo dopo qualche minuto, probabilmente quando gli autori gli avevano spiegato quanto accaduto (in diretta, l'audio effettivamente non era chiarissimo). E Signorini, intervistato su trendit.it da Giuseppe Candela, risponde alle accuse: "Tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici - ha premesso -. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso", ha risposto in modo piccato. Evidente il riferimento a Selvaggia, che da par sua ha ovviamente a sua volta controreplicato: "Se un conduttore non sente o chiede di ripetere o non fa il conduttore", ha picchiato durissimo. E lo scontro continua.

