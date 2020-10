Uomini e Donne, come è ridotta Gemma Galgani: dopo l'addio di Sirius all'Italia... che disastro

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

a

a

Secondo le ultimissime anticipazioni, Gemma Galgani arriverà in studio - a Uomini e Donne di Maria De Filippi, su Canale 5 - dopo aver trascorso un pranzo con Biagio. Poi il colpo di scena: entra Maria. Che svela di di aver ricevuto una sorpresa dal cavaliere. Tutto questo lascia senza parole la dama di Torino. E poi la situazione si complica ancora di più quando la torinese viene a sapere che Biagio ha cenato con Sabina. Gemma è infuriata. Nera. Si alza e resta in silenzio. Tina sorride. Sicuramente per Gemma non è un bel momento: prima ha voluto mettere alla prova Sirius, dopo le sue avances alla fine della scorsa stagione televisiva, poi l’ha mollato. E tra bufere mediatiche e litigi in studio, Gemma è tornata a piangere sul passato. Sirius è partito, ma lei - dopo Paolo - ancora non trova pace. Anzi, ancora non trova l’anima gemella. E il resto è storia di queste ore. Come sostiene da sempre Giorgio Manetti, l’ex corteggiatore storico, sembra che la Galgani stia recitando una parte.

"Informazioni attendibili". Terremoto per Maria De Filippi, la decisione drastica di Gemma Galgani: e ora?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.