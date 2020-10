Grande Fratello Vip, la Gregoraci impaurita dalla visione di Guenda Goria: "Accanto a te una donna con il velo nero"

30 ottobre 2020 a

Paura all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove Guenda Goria è stata protagonista di "visioni extra-sensoriali". "Guenda, tutto ok?" le chiede Elisabetta Gregoraci che vede la coinquilina assente. “Sono su un altro pianeta, visualizzo delle figure accanto a voi. Sono su un pianeta extra-sensoriale. Ho visto una donna accanto a te, vestita di nero con un velo nero, anziana. Lasciamo perdere…”. replica la figlia di Maria Teresa Ruta. Una confessione, quella della concorrente del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che mette in allarme l'ex di Flavio Briatore e Stefania Orlando.

Ma non finisce qui, perché la Goria specifica che la donna da lei vista non era proprio anziana, ma aveva il volto segnato dalla fatica. La Gregoraci pensa si possa trattare di sua mamma, morta anni fa per un tumore. Non è comunque una novità, a detta della Ruta, che Guenda si ritrovi in questo stato.

