Pomeriggio Cinque, un sensitivo a Barbara D'Urso: "Condurrai il festival di Sanremo..."

E' stata piena di sorprese e colpi di scena l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Particolarmente sorprendenti le dichiarazioni di un sensitivo, invitato in studio da Barbara D'Urso insieme ad altri ospiti per parlare di fenomeni paranormali. "Ti sogno almeno due volte a settimana…”, ha detto il sensitivo alla padrona di casa, che a quel punto si è incuriosita e ha voluto sapere qualcosa in più. Una premonizione, nello specifico, ha lasciato la D'Urso senza parole: "Barbara ti dico che ci arriverai al Festival di Sanremo. Farai l’edizione del 2022…", ha anticipato il sensitivo, che ha già visto anche di che colore sarà il vestito indossato dalla conduttrice sul palco dell'Ariston tra meno di due anni: "Ti ho sognata con un vestito bianco con le piume…".

Un'altra dichiarazione shock ha riguardato, poi, la vita privata di Barbara D'Urso. Il sensitivo, infatti, ha affermato: "Ti dico che troverai presto un fidanzato. In meno di un anno ti fidanzerai. Lui ha i capelli scuri". Non risparmiando nessun dettaglio, ha aggiunto: "E’ più giovane di te di 15 anni, vive vicino a te e mette la divisa per lavorare". La padrona di casa ha iniziato a ridere di gusto, annunciando in maniera ironica che d'ora in avanti userà la tv per i fatti suoi. Per testare l'efficacia delle previsioni del sensitivo, la conduttrice gli ha chiesto anche chi uscirà dal Grande Fratello Vip nella prossima puntata. Senza alcun tipo di esitazione, la risposta è stata: "Stefania Orlando".

