Elisabetta Gregoraci, "televoto pilotato al GF Vip con centinaia di account falsi": il caso esplode prima della diretta

30 ottobre 2020 a

a

a

C’è grande fermento per la puntata di venerdì 30 ottobre del Grande Fratello Vip, giunto ad un primo momento cruciale di questa edizione. Stasera infatti Alfonso Signorini svelerà l’esito del televoto a sei che vede tutti grandi protagonisti del reality, che quindi perderà in ogni caso un personaggio importante: la sfida è infuocata tra Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Quest’ultima è l’unica che dai sondaggi sembra abbastanza sicura di salvarsi, gli altri hanno più o meno tutti le stesse possibilità di essere eliminati. In attesa della puntata, però, è scoppiato un altro caso social riguardo al televoto: stavolta i fan dall’estero non c’entrano nulla (anche perché il sito del GF Vip per votare è accessibile a tutti, segno che forse è meglio modificare il regolamento che prevede voti solo dal territorio italiano, quando invece puntualmente ne arrivano migliaia dall’estero).

Un’altra falla del televoto online del reality è che si può agilmente pilotare creando una serie praticamente infinita di account dallo stesso indirizzo Ip per cercare di favorire un determinato concorrente: è esattamente quanto sta succedendo con Elisabetta Gregoraci, con le accuse che si rincorrono in rete. Ci sarebbe addirittura un fan che sarebbe arrivato a creare 300 account e quindi a darle oltre duemila voti per salvarla dall’eliminazione: inoltre ci sono gruppi Telegram che coordinano il voto di massa a suon di account fake. Una situazione davvero imbarazzante per il GF Vip, ma anche stavolta probabilmente Alfonso Signorini e la produzione faranno finta di niente.

"Accanto a te una donna con il velo nero". Elisabetta Gregoraci terrorizzata dalla Goria: "Ho una visione extra-sensoriale" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.