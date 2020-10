Otto e Mezzo, Walter Veltroni su Giuseppe Conte e la telefonata a Salvini: “Non si fa cinque minuti prima”

30 ottobre 2020 a

“Giuseppe Conte non deve telefonare al leader dell’opposizione cinque minuti prima di una conferenza stampa”. Così Walter Veltroni a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7, ha criticato il presidente del Consiglio per il mondo in cui (non) sta collaborando con Matteo Salvini e con gli altri capi del centrodestra. Il segretario della Lega si era lamentato, a ragione, di aver ricevuto una chiamata da Conte soltanto pochi minuti prima della diretta televisiva con la quale ha annunciato l’ultimo Dpcm. Veltroni però ne ha avute anche per l’ex ministro dell’Interno: “Il premier ha sbagliato, ma allo stesso tempo Salvini deve cambiare tono, ieri ha superato il limite di civiltà dicendo che Conte e Lamorgese hanno la responsabilità di quanto accaduto a Nizza. Bisogna essere all’altezza della situazione. Ma comunque l’attitudine di chi governa deve essere quella di coinvolgere l’opposizione - ha aggiunto Veltroni - se poi questa non vuole partecipare pagherà il prezzo del suo atteggiamento. Gli italiani si aspettano che tutti diano una mano, per questo io ho anche delle riserve su un’eventuale crisi di governo, non credo che sia opportuno aprirla adesso”.

